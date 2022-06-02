Геркус: я не жалею, что высказался по ситуации на Украине и поддержал российскую армию

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как отреагировали люди на его слова о проведении спецоперации на Украине.

«Я не конкретно спецоперацию поддержал, а армию нашу, страну в целом. Но я не жалею, что высказался», — цитирует Геркуса «Матч ТВ».

По его словам, если с Россией никто не хочет договариваться по-хорошему, то приходится действовать иначе. Он также добавил, что ничего аргументированного от людей с противоположной позицией о спецоперации пока не слышал.

«Пишут пожелания умереть. Начинаешь задавать вопросы, почему такие люди адекватные, а другие — нет. Но в ответ — либо оценка слов, либо «умрите вы все», — добавил Геркус.

Ранее Геркус прокомментировал вылет «Уфы» из Российской премьер-лиги (РПЛ).