Геркус: я не жалею, что высказался по ситуации на Украине и поддержал российскую армию

Короткая ссылка
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как отреагировали люди на его слова о проведении спецоперации на Украине.
Геркус: я не жалею, что высказался по ситуации на Украине и поддержал российскую армию
  • РИА Новости

«Я не конкретно спецоперацию поддержал, а армию нашу, страну в целом. Но я не жалею, что высказался», — цитирует Геркуса «Матч ТВ».

По его словам, если с Россией никто не хочет договариваться по-хорошему, то приходится действовать иначе. Он также добавил, что ничего аргументированного от людей с противоположной позицией о спецоперации пока не слышал.

«Пишут пожелания умереть. Начинаешь задавать вопросы, почему такие люди адекватные, а другие — нет. Но в ответ — либо оценка слов, либо «умрите вы все», — добавил Геркус.

Ранее Геркус прокомментировал вылет «Уфы» из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить