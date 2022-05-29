Геркус — о вылете «Уфы» из РПЛ: надеюсь, команда сможет найти ресурсы для возвращения

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал вылет «Уфы» из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Из «Уфы» вышло много талантливых игроков и тренеров. Поэтому вылет, а тем более прекращение существования, — это большая потеря. Хотелось бы, чтобы этого не произошло. Надеюсь, «Уфа» выживет и, как тот же «Оренбург», сможет найти силы и ресурсы для возвращения», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

В рамках стыковочных матчей за право играть в РПЛ встретились «Оренбург» и «Уфа». Счёт первого матча — 2:2. Таким образом, «Оренбург» по сумме двух матчей (4:3) вернулся в РПЛ спустя два года. Уфимский клуб спустя восемь лет опустился в первый дивизион.

Ранее сообщалось, что «Уфа» может потерять профессиональный статус из-за ухода спонсора.