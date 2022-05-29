«Уфа» может потерять профессиональный статус из-за ухода спонсора

Футбольный клуб «Уфа», покинувший Российскую премьер-лигу (РПЛ), может потерять профессиональный статус из-за ухода спонсора и проблем с финансированием.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что бюджет клуба уменьшается в два раза и если сотрудники и футболисты откажутся от сокращения зарплат вдвое, то «Уфа» не сможет исполнять финансовые обязательства. Это грозит уфимскому клубу невозможностью заявиться для участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и потерей профессионального статуса.

В рамках стыковочных матчей за право играть в РПЛ встретились «Оренбург» и «Уфа». Счёт первого матча — 2:2. Таким образом, «Оренбург» по сумме двух матчей (4:3) вернулся в РПЛ спустя два года. Уфимский клуб спустя восемь лет опустился в первый дивизион.

Ранее стал известен размер денежных премий футболистам «Уфы» за сохранение места в РПЛ.