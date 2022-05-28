«Матч ТВ»: «Уфа» хотела выплатить игрокам по 1 млн рублей за сохранение прописки в РПЛ

Стал известен размер денежных премий футболистам «Уфы» за сохранение места в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2022/23.

Несмотря на невысокий бюджет, руководство «Уфы» планировало выплатить футболистам по 1 млн рублей, сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что игрокам о щедрых премиальных не сообщили, чтобы «не отвлекать их от выполнения задачи».

«Уфа» уступила «Оренбургу» по сумме двух матчей (3:4) и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее сообщалось, что команда с лучшим бомбардиром сезона впервые в истории РПЛ вылетела из высшего дивизиона.