Команда с лучшим бомбардиром сезона впервые в истории РПЛ вылетела из высшего дивизиона

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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов не смог помочь команде в ответном стыковом матче с «Оренбургом» остаться в высшем дивизионе и стал первым лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) в истории, чья команда вылетела из лиги.
Команда с лучшим бомбардиром сезона впервые в истории РПЛ вылетела из высшего дивизиона
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Мухаметкулов

«Уфа» стала первой командой в истории РПЛ, которая вылетела из высшего дивизиона, имея в составе лучшего бомбардира сезона.  

Счёт первого матча — 2:2. Таким образом, «Оренбург» по сумме двух матчей (4:3) вышел в РПЛ. «Уфа» спустя восемь лет опустилась в первый дивизион.

В нынешнем сезоне РПЛ Агаларов провёл за уфимцев 29 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» на выезде обыграл «Уфу» в рамках ответного стыкового матча за право выступать в РПЛ в сезоне-2022/23.

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