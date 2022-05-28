Команда с лучшим бомбардиром сезона впервые в истории РПЛ вылетела из высшего дивизиона
- РИА Новости
- © Дмитрий Мухаметкулов
«Уфа» стала первой командой в истории РПЛ, которая вылетела из высшего дивизиона, имея в составе лучшего бомбардира сезона.
Счёт первого матча — 2:2. Таким образом, «Оренбург» по сумме двух матчей (4:3) вышел в РПЛ. «Уфа» спустя восемь лет опустилась в первый дивизион.
В нынешнем сезоне РПЛ Агаларов провёл за уфимцев 29 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Оренбург» на выезде обыграл «Уфу» в рамках ответного стыкового матча за право выступать в РПЛ в сезоне-2022/23.