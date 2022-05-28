Гол Малых в концовке матча с «Уфой» вывел «Оренбург» в РПЛ

«Оренбург» на выезде обыграл «Уфу» в рамках ответного стыкового матча за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 13-й минуте гостей вывел вперёд Джоэль Фамейе, на 44-й минуте счёт сравнял Юрий Журавлёв. Победный гол забил Андрей Малых на 94-й минуте.

Счёт первого матча — 2:2. Таким образом, «Оренбург» по сумме двух матчей (4:3) вышел в РПЛ. «Уфа» спустя восемь лет опустилась в первый дивизион.

Ранее сообщалось, что «Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» во втором стыковом матче и сохранили прописку в РПЛ.