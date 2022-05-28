«Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» во втором стыковом матче и сохранили прописку в РПЛ

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«Химки» на своём поле обыграли «СКА-Хабаровск» в рамках ответного стыкового матча за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.
«Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» во втором стыковом матче и сохранили прописку в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В составе «Химок» мячи забили Денис Глушаков с пенальти (8-я минута), Резиуан Мирзов (45+2-я) и Александр Долгов (50-я).

Счёт первого матча — 1:0 в пользу хабаровчан. Таким образом, «Химки» по сумме двух матчей (3:1) обыграли «СКА-Хабаровск» и сохранили прописку в РПЛ в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что во время матча «Химки» — «СКА-Хабаровск» начался град.

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