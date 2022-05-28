Во время матча «Химки» — «СКА-Хабаровск» начался град
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На 30-й минуте игры в Химках начался град. Счёт матча после первого тайма — 2:0 в пользу хозяев. Пенальти на восьмой минуте реализовал Денис Глушаков, Резиуан Мирзов забил в концовке первой половины игры.
«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче (1:0). Победный мяч забил Эмерсон Палмери дос Сантос на 14-й минуте.
Ранее «Химки» и «СКА-Хабаровск» назвали составы команд на ответный стыковой матч.