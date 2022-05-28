Во время матча «Химки» — «СКА-Хабаровск» начался град

В эти минуты «Химки» на своём поле принимают «СКА-Хабаровск» в рамках ответного стыкового матча за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

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