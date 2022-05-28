«Химки» и «СКА-Хабаровск» назвали составы команд на ответный стыковой матч
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В составе «Химок» на поле с первых минут появятся Лантратов, Идову, Тихий, Глушаков, Руденко, Волков, Филин, Кухарчук, Магомедов, Мирзов, Боженов.
В стартовом составе «СКА-Хабаровск» выйдут Сугробов, Цаллагов, Эммерсон, Мартусевич, Алиев, Шищенко, Квеквескири, Мануйлов, Гащенков, Караев, Гонгадзе.
Встреча пройдёт 28 мая в Химках. Начало — в 14:00 мск. «СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче (1:0). Победный мяч забил Эмерсон Палмери дос Сантос на 14-й минуте.
Ранее «СКА-Хабаровск» взял на ответную игру с «Химками» бол-боя, которого толкнул Лантратов.