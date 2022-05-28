«СКА-Хабаровск» взял на ответную игру с «Химками» болбоя, которого толкнул Лантратов
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«Сегодня с самым быстрым болбоем снова дежурим за воротами «Химок», — заявил представитель пресс-службы хабаровчан Роман Игнатик.
На 69-й минуте матча голкипер подмосковной команды Илья Лантратов выбежал за пределы поля, выхватил мяч из рук болбоя и толкнул его, из-за чего тот упал. Несмотря на это, главный арбитр встречи Владимир Москалёв решил не удалять голкипера «Химок» с поля. Позже вратарь извинился перед мальчиком.
«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче (1:0). Победный мяч забил Эмерсон Палмери дос Сантос на 14-й минуте. Ответная игра пройдёт сегодня, 28 мая.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может отказаться от покупки Лантратова из-за инцидента с болбоем.