«СКА-Хабаровск» взял на ответную игру с «Химками» болбоя, которого толкнул Лантратов

«Химки» примут «СКА-Хабаровск» в рамках ответного стыкового матча за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

«Сегодня с самым быстрым болбоем снова дежурим за воротами «Химок», — заявил представитель пресс-службы хабаровчан Роман Игнатик.

На 69-й минуте матча голкипер подмосковной команды Илья Лантратов выбежал за пределы поля, выхватил мяч из рук болбоя и толкнул его, из-за чего тот упал. Несмотря на это, главный арбитр встречи Владимир Москалёв решил не удалять голкипера «Химок» с поля. Позже вратарь извинился перед мальчиком.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче (1:0). Победный мяч забил Эмерсон Палмери дос Сантос на 14-й минуте. Ответная игра пройдёт сегодня, 28 мая.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может отказаться от покупки Лантратова из-за инцидента с болбоем.