«Зенит» может отказаться от покупки Лантратова из-за инцидента с бол-боем

«Зенит» может отказаться от приобретения вратаря «Химок» Ильи Лантратова из-за его неспортивного поведения в стыковом матче против «СКА-Хабаровск».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На 69-й минуте матча Лантратов выбежал за пределы поля, выхватил мяч из рук бол-боя и толкнул его, из-за чего тот упал. Несмотря на это, главный арбитр встречи Владимир Москалёв решил не удалять голкипера «Химок» с поля. Позже вратарь извинился перед мальчиком.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче (1:0). Победный мяч забил Эмерсон Палмери дос Сантос на 14-й минуте. Ответная игра пройдёт 28 мая.

Ранее Анзор Кавазашвили поддержал Лантратова после инцидента с бол-боем.