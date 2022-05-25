Кавазашвили поддержал Лантратова после инцидента с бол-боем

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заступился за голкипера «Химок» Игоря Лантратова после инцидента с бол-боем в первом стыковом матче со «СКА-Хабаровском».

«Я понимаю его. Напряжение огромное — проигрывают матч, и любая задержка времени отрицательно воздействует на игрока проигрывающей команды. Вратари находятся в особом напряжении в такой ситуации — он пропустил гол, не помог команде», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

На 69-й минуте матча Лантратов выбежал за пределы поля, выхватил мяч из рук бол-боя и толкнул его, из-за чего тот упал. Несмотря на это, главный арбитр встречи Владимир Москалёв решил не удалять голкипера «Химок» с поля. Позже вратарь извинился перед мальчиком.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче (1:0). Победный мяч забил Эмерсон Палмери дос Сантос на 14-й минуте. Ответная игра пройдёт 28 мая.

Ранее было опубликовано видео конфликта Лантратова с бол-боем.