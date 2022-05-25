Опубликовано видео конфликта Лантратова с бол-боем

В сети появилось видео конфликта вратаря подмосковных «Химок» Ильи Лантратова с бол-боем во время первого стыкового матча со «СКА-Хабаровском» (0:1), в котором он толкнул мальчика, подающего мячи.

На 69-й минуте матча Лантратов выбежал за пределы поля, выхватил мяч из рук бол-боя и толкнул его, из-за чего тот упал. Несмотря на это, главный арбитр встречи Владимир Москалёв решил не удалять голкипера «Химок» с поля. Позже вратарь извинился перед мальчиком.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче (1:0). Победный мяч забил Эмерсон Палмери дос Сантос на 14-й минуте. Ответная игра пройдёт 28 мая.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц отреагировал на инцидент с Лантратовым во время первого стыкового матча.