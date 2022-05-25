В КДК РФС рассмотрят эпизод с Лантратовым и бол-боем в матче «СКА-Хабаровск» — «Химки»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц отреагировал на инцидент с вратарём «Химок» Ильёй Лантратовым во время первого стыкового матча со «СКА-Хабаровском» (0:1), в котором он толкнул мальчика, подающего мячи.

«КДК РФС запросил все необходимые документы официальных лиц, включая рапорты от главного арбитра и ВАР. После изучения всех материалов будет принято решение о вынесении эпизодов во втором тайме с участием Гиа Григалавы и Ильи Лантратова на заседание КДК, которое может состояться в пятницу», — приводит слова Григорьянца пресс-служба РФС.

На 69-й минуте матча Лантратов выбежал за пределы поля, выхватил мяч из рук мальчика, подающего мячи, и толкнул его, из-за чего тот упал. Несмотря на это, главный арбитр встречи Владимир Москалёв решил не удалять голкипера «Химок» с поля. Григалава не сдержал эмоций во время матча и обматерил бол-боя, который, по его мнению, тянул время, удерживая мяч в руках.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче (1:0). Победный мяч забил Эмерсон Палмери дос Сантос на 14-й минуте матча. Ответная игра пройдёт 28 мая.

Ранее Лантратов рассказал почему толкнул бол-боя во время матча со «СКА-Хабаровском».