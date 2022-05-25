Лантратов рассказал почему толкнул бол-боя во время матча со «СКА-Хабаровском»

Голкипер «Химок» Илья Лантратов прокомментировал свой поступок во время первого стыкового матча со «СКА-Хабаровском» (0:1), в котором он толкнул мальчика, подающего мячи.

«Я сожалею о произошедшем, много эмоций. Очень хотел быстрее начать атаку, но бол-бои на протяжении всего матча задерживали подачу мячей. Не должен был так поступать, за что и извинился перед парнем после матча», — приводит слова Лантратова «Спорт-Экспресс».

По его словам, они поговорили в подтрибунном помещении, после чего вратарь подарил мальчику свою футболку, и конфликт был улажен.

На 69-й минуте матча Лантратов выбежал за пределы поля, выхватил мяч из рук мальчика, подающего мячи, и толкнул его, из-за чего тот упал. Несмотря на это, главный арбитр встречи Владимир Москалёв решил не удалять голкипера «Химок» с поля. Григалава не сдержал эмоций во время матча и обматерил бол-боя, который, по его мнению, тянул время, удерживая мяч в руках.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче (1:0). Победный мяч забил Эмерсон Палмери дос Сантос на 14-й минуте матча. Ответная игра пройдёт 28 мая.

Ранее бывший арбитр РПЛ Станислав Сухина прокомментировал поведение Лантратова.