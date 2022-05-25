Сухина: если бы Лантратов начал душить бол-боя, то это была бы красная карточка

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Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Станислав Сухина прокомментировал поведение голкипера «Химок» Ильи Лантратова в стыковом матче со «СКА-Хабаровском».
Сухина: если бы Лантратов начал душить бол-боя, то это была бы красная карточка
  • РИА Новости

«Эпизода я не видел, но по описанию это жёлтая карточка вратарю. Если бы Лантратов применил явное физическое воздействие — ударил, начал душить мальчика или что пожёстче, то это была бы красная карточка. В любом случае нужно детально рассматривать эпизод, чтобы сделать выводы», — цитирует Сухину Sport24.

На 69-й минуте матча Лантратов выбежал за пределы поля, выхватил мяч из рук мальчика, подающего мячи, и толкнул его, из-за чего он упал. Несмотря на это, главный арбитр встречи Владимир Москалёв решил не удалять голкипера «Химок» с поля.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче (1:0). Победный мяч забил Эмерсон Палмери дос Сантос на 14-й минуте матча. Ответная игра пройдёт 28 мая.

Ранее экс-арбитр Федотов рассказал, почему вратаря Лантратова не удалили за конфликт с бол-боем.

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