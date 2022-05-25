Экс-арбитр Федотов рассказал, почему вратаря Лантратова не удалили за конфликт с бол-боем

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Бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов прокомментировал эпизод с участием голкипера «Химок» Ильи Лантратова, произошедший во время первого стыкового матча чемпионата России с клубом «СКА-Хабаровск».
Экс-арбитр Федотов рассказал, почему вратаря Лантратова не удалили за конфликт с бол-боем
  • РИА Новости

«Лантратова не удалили за толчок мальчика, потому что с его стороны не было агрессии. Да, в матче чемпионата это было бы удаление, но тут жёлтая мне тоже понятна: для красной карточки нужно, чтобы было агрессивное действие, чтобы вратарь серьёзно толкнул болбоя», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Голкипер «Химок» Илья Лантратов жёстко толкнул мальчика, который подавал мячи, во время первого стыкового матча за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) со «СКА-Хабаровском».

В результате толчка бол-бой упал на землю.

Матч в Хабаровске завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Ответная игра пройдёт 28 мая на «Арене Химки».

Ранее Терюшков подтвердил, что Мирзов не полетел с «Химками» на стыковой матч в Хабаровск.

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