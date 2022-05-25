Терюшков подтвердил, что Мирзов не полетел с «Химками» на стыковой матч в Хабаровск

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что полузащитник Резиуан Мирзов не полетел с командой на стыковой матч в Хабаровск.

«Мирзов действительно не полетел с командой в Хабаровск на первый стыковой матч, но Резиуан остался в Москве исключительно по физическим показаниям. До конца стыковых матчей контракты мы не обсуждаем», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском».

25 мая «СКА-Хабаровск» примет «Химки». Начало — в 12:30 мск.

Ранее Газизов высказался о стыковых матчах «Уфы» с «Оренбургом».