Газизов высказался о стыковых матчах «Уфы» с «Оренбургом»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением об «Оренбурге» в преддверии стыковых матчей чемпионата России.
Газизов высказался о стыковых матчах «Уфы» с «Оренбургом»
  • РИА Новости

«Против нас будет играть самая крепкая команда ФНЛ. Какая тут может быть недооценка? У нас всё время всё на максимуме: «Арсенал», «Рубин», а сейчас стыки. Мы идём по очень серьёзному кругу», — цитируют Газизова «Известия».

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

25 мая «Оренбург» примет «Уфу». Начало — в 17:30 мск. Ответный матч пройдёт 28 мая в 16:00.

Ранее футболисты «Уфы» посетили придорожное кафе по пути на матч с «Оренбургом».

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