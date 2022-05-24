Футболисты «Уфы» посетили придорожное кафе по пути на матч с «Оренбургом»

Футболисты «Уфы» на автобусе отправились на матч с «Оренбургом» в рамках стыковых игр между клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Остановились в Кумертау — перекус в придорожном кафе», — передаёт пресс-служба «Рубина».

25 мая «Оренбург» примет «Уфу». Начало в 17:30 мск. Ответный матч пройдёт 28 мая в 16:00.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Ранее «Рубин» обратился к болельщикам после решения РФС о сохранении формата РПЛ.