«Рубин» обратился к болельщикам после решения РФС о сохранении формата РПЛ

Казанский «Рубин» выступил с обращением к болельщикам клубе после решения Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Дорогие болельщики! Нам всем предстоит испытание, которое мы обязательно преодолеем! Мы вернёмся и станем ещё сильнее. Мы «Рубин» — нас не остановить», — говорится в заявлении клуба.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Ранее Юрий Сёмин оценил решение исполкома РФС не расширять РПЛ до 18 команд.