Сёмин оценил решение исполкома РФС не расширять РПЛ до 18 команд

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) не расширять Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Сёмин оценил решение исполкома РФС не расширять РПЛ до 18 команд
  • РИА Новости

«Конечно, это справедливое решение. Исполком и РФС руководствовались согласно спортивному регламенту, который и состоялся. «Ротор» же в прошлом году также вылетел и тоже просили оставить, но не пошли же навстречу. Вот и всё, здесь то же самое», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на решение исполкома РФС сохранить действующий формат РПЛ.

 

 

 

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