Игнатьев о сохранении формата РПЛ: чтобы увеличить чемпионат, нужен материал

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Считаю, что это положительное явление. При принятии решения соблюдён спортивный принцип и учтены все реалии нашего футбола, в первую очередь тут я имею в виду качество подготовки игроков. Чтобы увеличивать чемпионат, нужен материал в первую очередь — на основе чего расширять. Поэтому, на мой взгляд, люди, отвечающие за развитие футбола, поступили очень верно. И самое главное, они дали понять, что всё будет на честной основе», — заявил Игнатьев в интервью RT.

Ранее сообщалось, что РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне.