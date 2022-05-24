Игнатьев о сохранении формата РПЛ: чтобы увеличить чемпионат, нужен материал

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игнатьев о сохранении формата РПЛ: чтобы увеличить чемпионат, нужен материал
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Считаю, что это положительное явление. При принятии решения соблюдён спортивный принцип и учтены все реалии нашего футбола, в первую очередь тут я имею в виду качество подготовки игроков. Чтобы увеличивать чемпионат, нужен материал в первую очередь — на основе чего расширять. Поэтому, на мой взгляд, люди, отвечающие за развитие футбола, поступили очень верно. И самое главное, они дали понять, что всё будет на честной основе», — заявил Игнатьев в интервью RT.

Ранее сообщалось, что РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне.

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