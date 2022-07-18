Филимонов — о кадровых перестановках в «Спартаке»: натуральный бардак

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Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о текущем положении дел в московском клубе.

«У «Спартака» за три дня до старта чемпионата ушёл спортивный директор. Это натуральный бардак. Постоянно какие-то шараханья. Всё, что там происходит, не поддаётся логическому объяснению», — приводит слова Филимонова Sport24.

Он также привёл в пример «Зенит», который ведёт грамотную работу менеджмента.

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Лука Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Артём Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ранее бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал уход Каттани с поста спортивного директора красно-белых.

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