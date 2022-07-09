Сергеев назвал шедевром свой гол в ворота «Спартака» в Суперкубке

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев высказался о голе в ворота московского «Спартака» в матче за Суперкубок России по футболу.

«У меня получился шедевральный гол, хорошо попал. Результат — самое главное, забили достойные голы. «Спартак» всегда был конкурентом для «Зенита», это дерби двух столиц. Думаю, праздник сегодня удался», — заявил в эфире «Матч ТВ» Сергеев.

Он подчеркнул, что команда из Санкт-Петербурга будет дальше двигаться вперёд и пытаться завоевывать следующее чемпионство.

«Хочется брать по максимуму от футбола, пока есть такая возможность», — добавил Сергеев.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Сергеев открыл счёт в матче на 30-й минуте. Также мячи забили Малком (34-я), Вендел (46-я), Матео Кассьерра (93-я).

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу.