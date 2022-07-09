Чистяков: «Спартак» — серьёзный соперник, с такими командами лёгких игр не бывает
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«Победа нелёгкая. Было тяжело, первая игра, вкатывались. «Спартак» — серьёзный соперник. С такими командами лёгких игр не бывает», — заявил Чистяков в эфире «Матч ТВ».
Вместе с тем он подчеркнул, что футболисты «Зенита» не пресыщены победами.
«От такого не устают. Надо как можно больше побед», — сказал Чистяков.
«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России.
Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
Ранее сообщалось, что на матче «Зенит» — «Спартак» установлен рекорд посещаемости в истории Суперкубка России.