Чистяков: «Спартак» — серьёзный соперник, с такими командами лёгких игр не бывает

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Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу.
Чистяков: «Спартак» — серьёзный соперник, с такими командами лёгких игр не бывает
  • Gettyimages.ru

«Победа нелёгкая. Было тяжело, первая игра, вкатывались. «Спартак» — серьёзный соперник. С такими командами лёгких игр не бывает», — заявил Чистяков в эфире «Матч ТВ».

Вместе с тем он подчеркнул, что футболисты «Зенита» не пресыщены победами.

«От такого не устают. Надо как можно больше побед», — сказал Чистяков.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России.

Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее сообщалось, что на матче «Зенит» — «Спартак» установлен рекорд посещаемости в истории Суперкубка России.

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