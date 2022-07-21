Сёмин заявил, что хорошие легионеры есть только в «Зените»

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался об уровне легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Думаю, у нас легионеры в основном хорошие только в Питере, в «Зените». В остальном это рядовые футболисты, которых можно заменить», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

19 июля специалист назвал полузащитника петербургского клуба Вендела лучшим игроком РПЛ. Хавбек в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых. Контракт 24-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2026/27.

Ранее Сёмин назвал пять команд, которые смогут составить конкуренцию «Зениту» в сезоне-2022/23 РПЛ.