Сёмин рассказал, кто сможет конкурировать с «Зенитом» в сезоне-2022/23 РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал пять команд, которые смогут составить конкуренцию «Зениту» в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конкурировать с «Зенитом» обязаны ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Спартак» и «Динамо». Те, кто уступает петербургскому клубу в составе, должны быть лучше подготовлены физически, чтобы конкурировать», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

По его словам, красно-белые должны бороться за чемпионство каждый год.

Напомним, что сине-бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2021/22. «Зенит» разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее защитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от сезона-2022/23 РПЛ.