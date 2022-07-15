Сёмин рассказал, кто сможет конкурировать с «Зенитом» в сезоне-2022/23 РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал пять команд, которые смогут составить конкуренцию «Зениту» в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин рассказал, кто сможет конкурировать с «Зенитом» в сезоне-2022/23 РПЛ
  • РИА Новости

«Конкурировать с «Зенитом» обязаны ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Спартак» и «Динамо». Те, кто уступает петербургскому клубу в составе, должны быть лучше подготовлены физически, чтобы конкурировать», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

По его словам, красно-белые должны бороться за чемпионство каждый год.

Напомним, что сине-бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2021/22. «Зенит» разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее защитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от сезона-2022/23 РПЛ.

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