Сутормин назвал конкурентов «Зенита» в сезоне-2022/23

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Защитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сутормин назвал конкурентов «Зенита» в сезоне-2022/23
  • РИА Новости

«Думаю, конкурентом «Зенита» в новом сезоне может стать ЦСКА во главе с Федотовым. «Динамо» с «Краснодаром», думаю, тоже смогут конкурировать», — цитирует Сутормина «Спорт-Экспресс».

По его словам, «Спартак» пока не сможет навязать борьбу петербургскому клубу, потому что в команде красно-белых новый тренер и ему нужно время для адаптации.

Напомним, что 9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее Сутормин прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в петербургский клуб.

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