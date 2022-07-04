Сутормин считает, что Бакаев — достойное усиление для «Зенита»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в петербургский клуб из «Спартака».

«Зелимхан — крутой футболист с отличными качествами. Для нас это достойное усиление. По каким причинам он решил перейти в «Зенит»? Это лучше спросить у него самого. Понятно, что он хочет завоёвывать медали, развиваться. Нашей задачей было хорошо его принять, чтобы он сразу начал показывать свои качества на поле. Мы ему помогаем, чем можем, теперь дело за ним», — приводит слова Сутормина «Спорт-Экспресс».

Он также предположил, что Бакаев хорошо знаком со многими одноклубниками ещё по сборной. По его мнению, Зелимхан принесёт много пользы «Зениту» и болельщики будут довольны им.

Бакаев 25 июня забил дебютный гол за «Зенит» в контрольной встрече с «Сочи» (2:1).

Контракт с 26-летним полузащитником подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Игрок будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под номером 17.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре Бакаева в товарищеских матчах за клуб из Санкт-Петербурга.