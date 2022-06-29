Семак оценил игру Бакаева в товарищеских матчах за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре бывшего полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева в товарищеских матчах за клуб из Санкт-Петербурга.

«Адаптация прошла быстро. Конечно, идёт привыкание к определённым тренерским требованиям, к партнёрам. Он играет хорошо, смотрится активно. У него есть дриблинг, удар, передача», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

«Зенит» 29 июня нанёс разгромное поражение московскому ЦСКА в товарищеском матче (3:0). Петербургский клуб одержал три победы кряду в межсезонье.

Бакаев 25 июня забил дебютный гол за «Зенит» в контрольной встрече с «Сочи» (2:1).

Контракт с Бакаевым подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Игрок будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под номером 17.

Ранее Антон Зиньковский поделился эмоциями после перехода в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов».