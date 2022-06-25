Зиньковский: переход в «Спартак» был не самым лёгким решением

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился эмоциями после перехода в московский клуб из самарских «Крыльев Советов».

«Это было не самое лёгкое решение для меня, поэтому я особенно благодарен понимающим болельщикам, которые, несмотря на моё решение, поддержали и выразили слова благодарности», — написал Зиньковский в своём Telegram-канале.

Он заявил, что Самара стала для него домом. Он отметил, что все его значимые победы связаны именно с этим городом. Игрок добавил, что ставит для себя новые цели и задачи, перейдя в «Спартак».

Контракт с футболистом подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Футболист будет выступать за московскую команду под 17-м номером.

Ранее Александр Мостовой отреагировал на переход Антона Зиньковского в «Спартак».

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