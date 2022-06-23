Мостовой: конкуренция в «Спартаке» будет полезна для Зиньковского

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на переход полузащитника Антона Зиньковского в московский клуб.
Мостовой: конкуренция в «Спартаке» будет полезна для Зиньковского
  • РИА Новости

«Красно-белых нужно похвалить за хорошее приобретение. Та конкуренция, которая есть в «Спартаке», будет полезна для Антона. Главное — чтобы не начудили в очередной раз», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Контракт с футболистом подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Футболист будет выступать за московскую команду под 17-м номером.

Ранее Зиньковский рассказал об эмоциях после перехода в столичный клуб.

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