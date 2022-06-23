Мостовой: конкуренция в «Спартаке» будет полезна для Зиньковского
- РИА Новости
«Красно-белых нужно похвалить за хорошее приобретение. Та конкуренция, которая есть в «Спартаке», будет полезна для Антона. Главное — чтобы не начудили в очередной раз», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
Контракт с футболистом подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Футболист будет выступать за московскую команду под 17-м номером.
Ранее Зиньковский рассказал об эмоциях после перехода в столичный клуб.