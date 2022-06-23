Зиньковский — о переходе в «Спартак»: это новый шаг для меня

Новичок «Спартака» Антон Зиньковский рассказал об эмоциях после перехода в столичный клуб.

«Я был в отпуске, позвонил агент, сказал, что есть такой вариант. Я сразу подумал, что у меня дедушка всю жизнь болел за «Спартак» и поэтому будет круто перейти в этот клуб. Это новый шаг для меня», — цитирует футболиста пресс-служба красно-белых.

По мнению Зиньковского, его лучшие качества реализуются с контролем мяча в атакующем футболе. 26-летний хавбек надеется, что в «Спартаке» будет играть в комбинационный футбол.

«Поговорил с Черновым и Соболевым. Все пожелали удачи, приняли хорошо. Надеюсь, хорошо вольюсь в коллектив и быстрее пройдёт адаптация», — заключил он.

Контракт с футболистом подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Футболист будет выступать за московскую команду под 17-м номером.

Ранее стала известна месячная зарплата Зиньковского.





