«РБ Спорт»: в «Спартаке» Зиньковский будет получать около 6 миллионов рублей в месяц
- РИА Новости
Об этом сообщает «РБ Спорт».
Сообщалось, что московская команда заплатит самарцам 240 млн рублей без учёта агентских и подъёмных выплат.
В СМИ говорилось, что полузащитник подписал контракт со «Спартаком», однако пресс-служба столичного клуба опровергла данную информацию.
В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл за «Крылья Советов» 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.
Ранее «Спартак» представил календарь матчей чемпионата России сезона-2022/23 роликом из «Ералаша», а также намекнул на переход Зиньковского в московский клуб.