«РБ Спорт»: в «Спартаке» Зиньковский будет получать около 6 миллионов рублей в месяц

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Зарплата полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в «Спартаке» будет составлять около 6 млн рублей в месяц.
«РБ Спорт»: в «Спартаке» Зиньковский будет получать около 6 миллионов рублей в месяц
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Сообщалось, что московская команда заплатит самарцам 240 млн рублей без учёта агентских и подъёмных выплат.

В СМИ говорилось, что полузащитник подписал контракт со «Спартаком», однако пресс-служба столичного клуба опровергла данную информацию.

В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл за «Крылья Советов» 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.

Ранее «Спартак» представил календарь матчей чемпионата России сезона-2022/23 роликом из «Ералаша», а также намекнул на переход Зиньковского в московский клуб.

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