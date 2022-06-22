«Спартак» намекнул на трансфер Зиньковского роликом из «Ералаша»

«Спартак» представил календарь матчей чемпионата России сезона-2022/23 роликом из «Ералаша», а также намекнул на переход полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

Ролик был опубликован в Telegram-канале красно-белых.

В конце видео девочка, которая олицетворят «Спартак», три раза заходит в здание и здоровается с консьержкой, которая представляет собой самарский клуб. Москвичи уже подписали двух игроков «Крыльев Советов»: Никиту Чернова и Данила Пруцева. Следовательно, «Спартак» пришёл в самарскую команду ещё за одним футболистом.

В СМИ сообщали, что полузащитник подписал контракт с красно-белыми, однако пресс-служба столичного клуба опровергла данную информацию.

В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл за «Крылья Советов» 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.

Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на новость о возможном переходе Зиньковского в «Спартак».