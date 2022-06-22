«Спартак» намекнул на трансфер Зиньковского роликом из «Ералаша»
- РИА Новости
Ролик был опубликован в Telegram-канале красно-белых.
В конце видео девочка, которая олицетворят «Спартак», три раза заходит в здание и здоровается с консьержкой, которая представляет собой самарский клуб. Москвичи уже подписали двух игроков «Крыльев Советов»: Никиту Чернова и Данила Пруцева. Следовательно, «Спартак» пришёл в самарскую команду ещё за одним футболистом.
В СМИ сообщали, что полузащитник подписал контракт с красно-белыми, однако пресс-служба столичного клуба опровергла данную информацию.
В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл за «Крылья Советов» 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.
Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на новость о возможном переходе Зиньковского в «Спартак».