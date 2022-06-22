В «Крыльях Советов» высказались о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника Антона Зиньковского в «Спартак».

«В ближайшее время появится официальная информация. Скоро всё узнаете», — цитирует Корниленко «Спорт-Экспресс».

В СМИ сообщали, что полузащитник подписал контракт с красно-белыми, однако пресс-служба столичного клуба опровергла данную информацию.

В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл за «Крылья Советов» 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, сколько заплатит «Спартак» заплатит за Зиньковского.