«РБ Спорт»: «Спартак» заплатит за Зиньковского 240 миллионов рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает «РБ Спорт».
Отмечается, что эту сумму получит только самарский клуб, без учёта агентских и подъёмных выплат.
В СМИ сообщали, что полузащитник подписал контракт со «Спартаком», однако пресс-служба столичного клуба опровергла данную информацию.
В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл за «Крылья Советов» 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.
Ранее бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном переходе Зиньковского в «Спартак».