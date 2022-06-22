«РБ Спорт»: «Спартак» заплатит за Зиньковского 240 миллионов рублей

«Спартак» заплатит «Крыльям Советов» за трансфер полузащитника Антона Зиньковского 240 млн рублей.

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что эту сумму получит только самарский клуб, без учёта агентских и подъёмных выплат.

В СМИ сообщали, что полузащитник подписал контракт со «Спартаком», однако пресс-служба столичного клуба опровергла данную информацию.

В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл за «Крылья Советов» 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.

Ранее бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном переходе Зиньковского в «Спартак».