«РБ Спорт»: «Спартак» заплатит за Зиньковского 240 миллионов рублей

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«Спартак» заплатит «Крыльям Советов» за трансфер полузащитника Антона Зиньковского 240 млн рублей.
«РБ Спорт»: «Спартак» заплатит за Зиньковского 240 миллионов рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что эту сумму получит только самарский клуб, без учёта агентских и подъёмных выплат.

В СМИ сообщали, что полузащитник подписал контракт со «Спартаком», однако пресс-служба столичного клуба опровергла данную информацию.

В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл за «Крылья Советов» 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.

Ранее бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном переходе Зиньковского в «Спартак».

 

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