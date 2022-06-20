Билялетдинов отреагировал на новость о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.
Билялетдинов отреагировал на новость о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Как мне кажется, Зиньковский — это замена Бакаеву. Но реализует ли он себя в «Спартаке» — это вопрос. Антону сейчас 26 лет. Когда, как не сейчас, выходить на свой пик? Хотя Самара в минувшем сезоне оказалась выше «Спартака», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru.

В СМИ сообщали, что полузащитник подписал контракт со «Спартаком», однако пресс-служба столичного клуба опровергла данную информацию.

В сезоне-2021/22 26-летний хавбек провёл за самарскую команду 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач.

Ранее бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном трансфере Зиньковского в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить