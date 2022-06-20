Билялетдинов отреагировал на новость о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»

Бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

«Как мне кажется, Зиньковский — это замена Бакаеву. Но реализует ли он себя в «Спартаке» — это вопрос. Антону сейчас 26 лет. Когда, как не сейчас, выходить на свой пик? Хотя Самара в минувшем сезоне оказалась выше «Спартака», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru.

В СМИ сообщали, что полузащитник подписал контракт со «Спартаком», однако пресс-служба столичного клуба опровергла данную информацию.

В сезоне-2021/22 26-летний хавбек провёл за самарскую команду 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач.

Ранее бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном трансфере Зиньковского в «Спартак».