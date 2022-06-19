Баженов назвал возможный переход Зиньковского в «Спартак» логичным шагом

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Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном трансфере полузащитника Антона Зиньковского из самарских «Крыльев Советов» в столичный клуб.
Баженов назвал возможный переход Зиньковского в «Спартак» логичным шагом
  • РИА Новости

«Переход Антона в клуб из первой пятерки — это логичный шаг. Он рано или поздно должен был туда перейти. Антон классный футболист с хорошими качествами, который может обыграть один в один, иногда может пойти на двоих, троих», — цитирует «Чемпионат» Баженова.

Он напомнил, что Зиньковский вызывался в сборную России. Баженов уверен, что футболист «Крыльев» прогрессирует, растёт в профессиональном плане.

В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл за самарскую команду 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.

Ранее в «Спартаке» опровергли трансфер Зиньковского.

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