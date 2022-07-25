Право от ФИФА: уругваец Варела ночью покинул базу «Динамо», его агент ждёт от клуба новых условий контракта

Гильермо Варела самовольно покинул расположение «Динамо» в преддверии матча второго тура РПЛ с «Торпедо». По словам члена правления клуба Дмитрия Гафина, уругвайский защитник уехал с базы ночью, никого не предупредив, и теперь не выходит на связь. В свою очередь, генеральный директор Павел Пивоваров отметил, что доверие к футболисту потеряно навсегда. Между тем агент латиномериканца Оскар Бентанкур заявил, что ждёт от бело-голубых улучшенного предложения по новому контракту. В противном случае легионер воспользуется разрешением ФИФА о временном расторжении соглашения и отправится в бразильский «Фламенго».

«Мы уважаем наш клуб и не можем отвечать на шантаж»

Уход легионеров из российских клубов уже превратился в обыденность. Практически каждый коллектив РПЛ из-за разрешения ФИФА приостанавливать срок действия контрактов лишился хотя бы одного иностранца. Однако случай Гильермо Варелы стал особенным.

Во-первых, уругваец исчез из расположения «Динамо», никого не предупредив. Во-вторых, агент защитника прямо заявил: его клиент не останется в России, если ему не предложат продлить истекающее в конце июня 2023-го соглашение на улучшенных условиях. По информации «Матч ТВ», переговоры завершились неудачей, и спортсмен в преддверии матча второго тура РПЛ с «Торпедо» улетел из страны.

Вскоре москвичи выступили с официальным заявлением, в котором подтвердили, что Варела не примет участия во встрече, а также назвали его действия нарушением контрактных обязательств.

«Динамо» уже не раз выражало негативное отношение к вердикту ФИФА от 21 июня 2022 года, дающему возможность приостанавливать действующий контракт вплоть до 30 июня 2023-го. Данное решение является явно провокационным и дискриминационным по отношению ко всему российскому футболу», — подчеркнули в клубе.

В свою очередь главный тренер Славиша Йоканович объяснил, что накануне игры легионер заявил о своей неготовности выходить на поле.

«Буду рад, если Варела останется... В такой ситуации любой иностранец пытается найти ситуацию win win. Надеюсь, он будет с нами. Все люди совершают ошибки. Нам это свойственно», — отметил специалист.

Впрочем, по словам агента футболиста Оскара Бентанкура, его клиент не сбегал из «Динамо», но готов в ближайшее время подписать соглашение с бразильским «Фламенго», если бело-голубые не предложат условия лучше.

«Завтра «Динамо» должно сделать предложение по новому контракту, если хочет сохранить Варелу. Гильермо останется в Москве, если разница в деньгах окажется не такая большая. Если же она будет большой, ему придётся уехать в Бразилию», — цитирует Бентанкура «Чемпионат».

В руководстве клуба объяснения агента встретили с негодованием и сочли их попыткой шантажа. По мнению генерального директора Павла Пивоварова, пропуск матча является серьёзным нарушением.

В данной ситуации у многих болельщиков возник вопрос: присутствовал ли в соглашении иностранца с отечественным коллективом пункт, запрещающий ему самовольно покидать команду и в одностороннем порядке требовать пересмотра условий. Функционер отметил, что Варела, в отличие от других игроков, его не подписал.

А член правления Дмитрий Гафин подтвердил, что уругваец покинул базу ночью, никому ничего не сказав. Местоположение легионера в настоящий момент неизвестно, а на телефонные звонки он не отвечает.

«Планирует ли «Динамо» разрывать или приостанавливать с ним контракт? Юристы клуба сейчас анализируют ситуацию, после чего будем понимать наши дальнейшие действия. Агент Варелы сказал, что они ждут улучшенного предложения либо подпишут контракт с «Фламенго»? Мы уважаем наш клуб и не можем отвечать на шантаж. Да, Варела хочет получать в «Динамо» больше денег», — цитирует Гафина «Матч ТВ».

Впрочем, без поддержки бело-голубые в сложившейся ситуации не остались. На их стороне выступил в том числе исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев. Он назвал разрешение ФИФА иностранцам приостанавливать соглашения с отечественными коллективами «инструментом для грабежа».

«Полностью солидарен с позицией «Динамо». Поступок Варелы — очередное нарушение контрактных обязательств и вопиющее злоупотребление правом, полученным от ФИФА на их приостановку... Соответствующий иск в CAS подан. Интересы российского футбола отстаивает команда лучших юристов. Надеюсь, наши коллеги из ФИФА вернутся к категории здравого смысла», — отметил руководитель.

Однако нет никаких гарантий, что у москвичей получится провести успешную судебную тяжбу с представителями латиноамериканца. Так, по мнению генерального директора Общероссийского профессионального союза футболистов Александра Зотова, если Варела уехал из России, значит, у него в соглашении нет защищающего интересы клуба пункта о запрете приостанавливать срок действия контракта.

А вот спортивный юрист Анна Анцелиович, напротив, считает, что «Динамо» необходимо до конца отстаивать свои интересы в дисциплинарных органах.

«Это право есть у любого клуба, чьё расположение покинули легионеры. И тут уже будет даваться юридическая оценка вердикту ФИФА, можно или нельзя было разрешать приостанавливать. Нарушение контрактных обязательств в любом случае предполагает возможность признания действий неуважительными. Это можно попытаться доказать в рамках системы разрешения споров, предусмотренных контрактом», — приводит слова Анцелиович «Р-Спорт».

«Готов отыграть в этой команде весь сезон»

Между тем, потеря Варелы грозит усилить проблемы команды в обороне. «Динамо» арендовало экс-защитника «Манчестер Юнайтед» у «Копенгагена» осенью 2020-го, а летом 2021-го выкупило его у датчан.

Гильермо с ходу стал основным исполнителем бело-голубых, без которого правый фланг обороны сложно себе представить. Например, в прошлом сезоне он провёл 24 матча в РПЛ и не выходил на поле лишь по причине травм и дисквалификаций. Всего в активе футболиста 48 встреч во всех турнирах в составе коллектива.

В целом он хорошо справлялся с прямыми обязанностями: например, в предыдущем розыгрыше национального первенства в среднем совершал по 1,5 отбора и такое же количество перехватов за игру, а также активно подключался к атакам и выполнил три результативные передачи.

Отъезд Варелы особенно неприятен в свете того, что «Динамо» из-за разрешения ФИФА уже лишилось двух ключевых защитников: Ивана Ордеца и Фабиана Бальбуэну. Также воспользовался правом приостановить соглашение хавбек Себастьян Шиманьски.

Поступок же Гильермо удивителен ещё и потому, что всего неделю назад он ничего не говорил о возможном уходе.

«Да, я остаюсь. У меня ещё есть контракт с «Динамо». Готов ли отыграть в этой команде весь сезон? Готов», — утверждал спортсмен в интервью «Спорт-Экспрессу».

«В «Динамо» люди даже не прощаются»

Бывший спортивный директор москвичей Роман Орещук в беседе с RT отметил, что в руководстве клуба не могли не знать о настроениях уругвайца и обязаны были защитить свои интересы.

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«Вопрос — почему не переподписали контракты с легионерами? Это уже недоработка спортивного департамента. Непонятно, что Варела наобещал Желько Бувачу. Но я так понимаю, переговоры между сторонами продолжаются и агент пытается выбить для своего подопечного лучшие условия. Фактически речь идёт о шантаже. Это огромная проблема, ведь оставшиеся в России иностранцы теперь могут требовать для себя ещё бо́льшие зарплаты», — посетовал функционер.

В качестве положительного примера он привёл «Локомотив», где с легионерами подписали дополнительные документы и в результате лишились только Яна Кухты.

«В «Динамо» люди даже не прощаются. В этом плане совершенно иначе поступил Шиманьски. Он мог уйти весной и имел на руках огромное количество предложений, но поступил по-мужски и сказал: «Я останусь до лета, но потом уеду, ищите мне замену». По Вареле же возможны два варианта развития событий — либо ему надо увеличивать оклад, либо отпускать», — добавил Орещук.

Согласился с ним бывший главный тренер «Динамо Сергей Силкин, который подчеркнул: в клубе обязаны были предусмотреть финансовые санкции для таких случаев. Вместе с тем уход Варелы он отказался называть серьёзной проблемой для коллектива.

«Это не Кевин Кураньи, который являлся невероятным мастером, суперфутболистом и забил за «Динамо» больше 50 мячей. А главное, он выходил на поле и отдавался на 100%, давал результат. А Гильермо — обычный защитник. Да, когда-то посидел в запасе «Манчестер Юнайтед». Уехал и уехал. В этом есть даже большой плюс — освободилась платёжная ведомость», — подчеркнул специалист.

По его мнению, в сложившейся ситуации обязаны проявлять себя молодые исполнители бело-голубых, которые имеют уникальную возможность заиграть в РПЛ в отсутствие иностранцев.

«Здесь можно вспомнить, как бело-голубые в середине нулевых приобрели целый ряд португальцев. Потом они ушли, зато шанс получили Антон Шунин, братья Дмитрий и Кирилл Комбаровы, Владимир Гранат. И сейчас россиянам даётся великолепная возможность проявить себя. Главное, чтобы они ею воспользовались», — подытожил Силкин.