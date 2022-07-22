Агент Варелы отреагировал на возможный переход защитника «Динамо» во «Фламенго»

Агент Оскар Беннтанкур, представляющий интересы защитника «Динамо» Гильермо Варелы, подтвердил информацию о том, что его клиент может продолжить карьеру во «Фламенго».

«Что касается переговоров с «Фламенго», то мы разговариваем. Но могу вам сказать, что «Динамо» очень хочет, чтобы Гильермо остался», — цитирует Беннтанкура «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что Варела переходит во «Фламенго».