Агент Варелы отреагировал на возможный переход защитника «Динамо» во «Фламенго»
«Что касается переговоров с «Фламенго», то мы разговариваем. Но могу вам сказать, что «Динамо» очень хочет, чтобы Гильермо остался», — цитирует Беннтанкура «Евро-Футбол.Ру».
В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.
Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн.
Ранее сообщалось, что Варела переходит во «Фламенго».