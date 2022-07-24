Сёмин рассказал, какие выводы нужно сделать российским клубам после ухода легионеров
- РИА Новости
«Не хочу оценивать поступок Варелы. Наверное, нашим руководителям, которые занимаются приглашением легионеров, нужно правильно сделать выводы. Акцент нужно сделать на своих игроках, развитии своей инфраструктуры детско-юношеского футбола. Отсюда появятся наши звёзды», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
СМИ сообщали, что Варела покинул расположение команды и уехал из России.
Также агент футболиста рассказал, в каком случае защитник останется в клубе.
В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.
Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн.
Ранее сообщалось, что «Динамо» рассматривает действия защитника Варелы как нарушение контрактных обязательств.