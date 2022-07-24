Сёмин рассказал, какие выводы нужно сделать российским клубам после ухода легионеров

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию об уходе из «Динамо» защитника Гильермо Варелы.

«Не хочу оценивать поступок Варелы. Наверное, нашим руководителям, которые занимаются приглашением легионеров, нужно правильно сделать выводы. Акцент нужно сделать на своих игроках, развитии своей инфраструктуры детско-юношеского футбола. Отсюда появятся наши звёзды», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

СМИ сообщали, что Варела покинул расположение команды и уехал из России.

Также агент футболиста рассказал, в каком случае защитник останется в клубе.

В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассматривает действия защитника Варелы как нарушение контрактных обязательств.