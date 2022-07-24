Сёмин рассказал, какие выводы нужно сделать российским клубам после ухода легионеров

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Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию об уходе из «Динамо» защитника Гильермо Варелы.
Сёмин рассказал, какие выводы нужно сделать российским клубам после ухода легионеров
  • РИА Новости

«Не хочу оценивать поступок Варелы. Наверное, нашим руководителям, которые занимаются приглашением легионеров, нужно правильно сделать выводы. Акцент нужно сделать на своих игроках, развитии своей инфраструктуры детско-юношеского футбола. Отсюда появятся наши звёзды», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

СМИ сообщали, что Варела покинул расположение команды и уехал из России.

Также агент футболиста рассказал, в каком случае защитник останется в клубе.

В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассматривает действия защитника Варелы как нарушение контрактных обязательств.

 

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