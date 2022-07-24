Агент Варелы сообщил, в каком случае футболист останется в «Динамо»

Агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы защитника «Динамо» Гильермо Варелы, рассказал, в каком случае футболист может остаться в столичном клубе.

«Завтра «Динамо» должно сделать предложение по новому контракту, если клуб хочет сохранить Варелу. Гильермо останется в Москве, если разница в деньгах будет не такая большая», — цитирует Бентанкура «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что если разница в финансах будет большой, то защитник уедет в Бразилию.

СМИ сообщали, что футболист покинул расположение команды.

В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн.

Ранее пресс-служба «Динамо» отреагировала на ситуацию с уругвайским защитником команды Гильермо Варелой.