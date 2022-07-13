Эпоха самодостаточности: клубы РПЛ не стремятся покупать новых иностранцев после отъезда старых

Клубы РПЛ перед началом нового сезона пережили массовый отток легионеров — уехали сразу 36 футболистов. В предыдущие два года этот показатель летом был внушительнее, но им на замену приезжало равноценное количество других иностранцев. В 2022-м коллективы пополнили лишь 16 игроков, почти половина из которых уже выступала в Премьер-лиге на правах аренды. При этом на ушедших исполнителях практически не удалось заработать. Большая часть воспользовалась разрешением ФИФА и либо приостановила срок действия контрактов, либо договорилась об их расторжении. О том, как клубы РПЛ не стремятся покупать новых легионеров, — в материале RT.

До старта нового сезона в Российской премьер-лиге осталось чуть более суток, однако уже сейчас можно констатировать, что массовый отток легионеров состоялся. Только этим летом клубы элитного дивизиона официально покинули 36 человек. Если же брать в расчёт вылетевших в Первую лигу «Рубин» и «Уфу», то число возрастает и вовсе до 43. Впрочем, принимать их во внимание не совсем правильно, ведь понижающиеся в классе коллективы всегда покидает большая часть иностранцев, поскольку в ФНЛ лимит намного жёстче, а возможности платить им прежние зарплаты, как правило, нет.

Если изучить показатели двух предыдущих летних трансферных окон, случившееся не слишком настораживает. Так, в 2021-м Россию покинул 41 футболист, а в 2020-м — вовсе 50. Однако, во-первых, большая часть либо уходила в платные аренды, принося немалые деньги, либо, наоборот, возвращалась из аренд.

Что касается нынешнего межсезонья, многие уехали ещё весной, когда ФИФА впервые разрешила легионерам приостанавливать срок действия соглашений. Спустя несколько месяцев они лишь укрепились в своём желании отправиться в другие чемпионаты.

Во-вторых, куда более наглядным является количество прибывших иностранцев. В 2022-м их всего 16, причём семеро уже выступали в РПЛ на правах аренды и права на них оказались выкуплены: Хорхе Карраскаль (ЦСКА), Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»), Дарко Тодорович («Ахмат»), Захар Волков («Химки»), Олакунле Оласегун, Джонатан Окоронкво и Ифеаньи Давид Ндука (все — «Краснодар»). Для сравнения, в прошлом году летом составы отечественных команд пополнили 38 иностранцев, а в позапрошлом — 39.

Таким образом, с учётом жёстких ограничений клубы стараются не приглашать легионеров, справедливо опасаясь, что те в любой момент могут уйти. Исключением из правил можно назвать «Локомотив», который приобрёл Лукаса Фассона и Марко Раконьяца. Либо берутся хорошо знакомые по игре в РПЛ исполнители. Так, «Зенит» выкупил у «Сочи» сразу двух лидеров — колумбийского нападающего Матео Кассьерру и бразильского защитника Родригао.

Больше всех от массового оттока ожидаемо пострадали гранды. Например, ЦСКА лишился сразу шести человек. Жан-Филипп Гбамен и Юсуф Языджи вернулись из аренд в «Эвертон» и «Лилль» соответственно. Не исключено, в иной международной обстановке они могли бы остаться, например турок неоднократно изъявлял такое желание. Эмиль Бохинен перешёл в «Салернитану», Хёрдур Магнуссон не стал продлевать соглашение, хотя, по информации СМИ, был к этому близок, а Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон приостановили их.

Пятерых человек не досчитался «Спартак» — Эсекьеля Понсе, Гуса Тиля, Джордана Ларссона, Алекса Крала и Самуэля Жиго. Впрочем, последнего заносить в этот список не совсем правильно, поскольку вторую половину сезона он провёл в Москве на правах аренды, а перешёл в «Марсель» ещё зимой. По четыре футболиста потеряли «Краснодар» и «Динамо». Бело-голубые в этом антирейтинге в ближайшее время с большой долей вероятности догонят красно-белых, поскольку не намерен оставаться в команде и хорват Николо Моро.

Впрочем, некоторые топ-клубы, напротив, вышли из ситуации с наименьшими потерями. Тот факт, что «Зенит» ограничился уходом Юри Алберто, не удивляет, ведь иностранцы в Санкт-Петербурге получают большие зарплаты, которые им вряд ли предложат в других странах.

Однако нельзя исключать, что к нападающему присоединится кто-то из партнёров. В разное время сообщалось об интересе европейских клубов к Вильмару Барриосу и Венделу.

А вот грамотная работа «Локомотива» на рынке удивила, ведь футболистам там не способны предложить сопоставимые с чемпионом условия. Железнодорожникам пришлось отпустить только чешского форварда Яна Кухту.

На середняках и аутсайдерах данный процесс ожидаемо сказался не сильно. Вышедшие в РПЛ «Торпедо», «Факел» и «Оренбург» не досчитались всего двоих исполнителей, как и «Нижний Новгород». А «Крылья Советов» и вовсе сохранили всех.

Если же вести речь о тенденциях, то в целом отечественные клубы из-за решения ФИФА практически лишились возможности зарабатывать на трансферах иностранцев. Однако некоторым сделать это всё-таки удалось. Так, «Спартак» за €4 млн продал в «Эльче» форварда Эсекьеля Понсе, но стороны достигли договорённости задолго до продления разрешения легионерам приостанавливать срок действия контракта с клубом.

«Рубин» после вылета из ФНЛ договорился с «Мидтьюланном» об обратном выкупе Андерса Дрейера за €5 млн, хотя год назад приобретал его за €7 млн. Тот же «Спартак» уступил Гуса Тиля ПСВ всего за €3 млн, потеряв на его трансфере €15 млн. Однако в нынешних реалиях командам приходится соглашаться на откровенно невыгодные предложения.

ЦСКА продал в итальянскую «Салернитану» Эмиля Бохинена за €3,25 млн и даже заработал на нём. «Краснодар» получил €2,5 млн от «Эспаньола» за Тонни Вильену, который когда-то обошёлся в €9 млн. Наконец, «Локомотив» договорился со «Спартой» о платной аренде Кухты за €1 млн.

«Зенит» же нашёл другой способ получить компенсацию за Алберто и взял за него в аренду у «Коринтианса» сразу двух соотечественников — вратаря Ивана и вингера Густава Мантуана. Возможно, в будущем этот метод станут использовать и соперники петербуржцев по РПЛ.

Однако большая часть легионеров либо расторгла действующие соглашения по обоюдной договорённости, либо воспользовалась разрешением международной федерации. В первую группу попали футболисты, которые и ранее не скрывали желания покинуть Россию и уехали в другие страны ещё весной. Так, Джордан Ларссон открыто признавался, что не хочет выступать в Премьер-лиге, пока продолжается спецоперация на Украине. Неудивительно, что летом красно-белые отпустили шведа.

А вот пример Эрика Ботхейма стоит особняком. В мае сообщалось, что норвежец расторг контракт с «Краснодаром», хотя за него заплатили €7,5 млн. Однако, по информации СМИ, скандинав сделал это в одностороннем порядке, и южане подали иск в Спортивный арбитражный суд. Весьма любопытно, поддержит ли их CAS, особенно с учётом того, что футболист уже пополнил состав «Салернитаны».

Но многие предпочли окончательно не покидать Россию, а приостановить срок действия своего контракта.

В этот список попали более десяти человек. Некоторые уехали ещё весной и не собирались возвращаться, например поляк Гжегож Крыховяк и украинцы Денис Кулаков и Иван Ордец.

А вот поступки отдельных исполнителей удивили. Например, Эджуке в конце июня клялся в верности ЦСКА и заверял, что не намерен уходить. Спустя всего несколько дней он наряду с Сигурдссоном передумал и теперь может перейти в немецкую «Герту».