«Локомотив» подписал контракт с бразильцем Фассоном

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что московский клуб подписал долгосрочный контракт с бразильским защитником Лукасом Фассоном.

«Мы рады приветствовать Лукаса Фассона в «Локомотиве». Это молодой игрок обороны, способный закрыть две позиции. Лукас может выступать в центре защиты, а также на левом фланге обороны», — приводит слова Цорна официальный сайт «Локомотива».

Он также выразил надежду, что Фассон реализует свой потенциал, будет расти и побеждать вместе с московской командой.

Отмечается, что контракт подписан на четыре года.

С августа 2021 года 21-летний защитник выступал за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», где провёл один матч.

Ранее Цорн высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в московский клуб.