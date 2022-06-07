Цорн: вряд ли Алексей Миранчук сам хочет возвращаться в «Локомотив»

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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в московский клуб.
Цорн: вряд ли Алексей Миранчук сам хочет возвращаться в «Локомотив»
  • © LiveMedia/Francesco Scaccianoce

«Не думаю, что Лёша сам хочет возвращаться в Россию. Скорее всего, он будет рассматривать варианты для продолжения карьеры в Европе», — цитирует Цорна Sport24.

Напомним, что в сентябре 2020 года 26-летний хавбек перешёл в «Аталанту». В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 19 матчах за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее Цорн прокомментировал отношение легионеров к Российской премьер-лиге (РПЛ) и клубам страны.

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