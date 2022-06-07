Цорн рассказал, поменялось ли отношение иностранных игроков к РПЛ и российским клубам

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал отношение легионеров к Российской премьер-лиге (РПЛ) и клубам страны.

«Стало больше внимания уделяться организационным вещам. Категорически плохого отношения к РПЛ и российским клубам у иностранных футболистов нет», — цитирует Цорна Sport24.

ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Арбитры РПЛ также перестали получать назначения на матчи еврокубков.

2 мая УЕФА решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Цорн отреагировал на появившуюся информацию о возможном закрытии фарм-клуба «Казанки».