Цорн рассказал, поменялось ли отношение иностранных игроков к РПЛ и российским клубам
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«Стало больше внимания уделяться организационным вещам. Категорически плохого отношения к РПЛ и российским клубам у иностранных футболистов нет», — цитирует Цорна Sport24.
ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Арбитры РПЛ также перестали получать назначения на матчи еврокубков.
2 мая УЕФА решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
Ранее Цорн отреагировал на появившуюся информацию о возможном закрытии фарм-клуба «Казанки».