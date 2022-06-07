Цорн рассказал, поменялось ли отношение иностранных игроков к РПЛ и российским клубам

Короткая ссылка
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал отношение легионеров к Российской премьер-лиге (РПЛ) и клубам страны.
Цорн рассказал, поменялось ли отношение иностранных игроков к РПЛ и российским клубам
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Стало больше внимания уделяться организационным вещам. Категорически плохого отношения к РПЛ и российским клубам у иностранных футболистов нет», — цитирует Цорна Sport24.

ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Арбитры РПЛ также перестали получать назначения на матчи еврокубков.

2 мая УЕФА решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Цорн отреагировал на появившуюся информацию о возможном закрытии фарм-клуба «Казанки».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить