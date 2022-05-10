Цорн заявил, что руководству «Локомотива» финансово невыгодно иметь две похожие команды

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отреагировал на появившуюся информацию о возможном закрытии фарм-клуба «Казанки».

«Этот вопрос мне уже задавали три недели назад. Факт пока только в том, что иметь две команды с похожей возрастной структурой неоптимально и финансово невыгодно клубу», — цитирует Цорна «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что проинформированы будут все, когда в клубе будет финальное понимание обновлённой структуры молодёжного футбола.

На данный момент «Казанка» выступает в ФНЛ-2, в подгруппе A второй группы. Она занимает последнее место в таблице, набрав 11 очков.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о возможном закрытии «Казанки».