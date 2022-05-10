Цорн заявил, что руководству «Локомотива» финансово невыгодно иметь две похожие команды
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«Этот вопрос мне уже задавали три недели назад. Факт пока только в том, что иметь две команды с похожей возрастной структурой неоптимально и финансово невыгодно клубу», — цитирует Цорна «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что проинформированы будут все, когда в клубе будет финальное понимание обновлённой структуры молодёжного футбола.
На данный момент «Казанка» выступает в ФНЛ-2, в подгруппе A второй группы. Она занимает последнее место в таблице, набрав 11 очков.
Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о возможном закрытии «Казанки».