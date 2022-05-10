Наумов заявил, что руководству клуба плевать на развитие «Локомотива»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о возможном закрытии «Казанки».
Наумов заявил, что руководству клуба плевать на развитие «Локомотива»
  • РИА Новости

«Для меня решение закрыть проект «Казанка» — это перечеркнуть всю работу, которая велась на протяжении многих лет. Сначала говорили: а зачем построили «Сапсан Арену», зачем она нужна? Сейчас не нужны «Казанка», академия, общеобразовательная школа. Давайте всё позакрываем», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

По его словам, никакой экономии в клубе нет — только дополнительные убытки. Он также подчеркнул, что многие игроки прошли через «Казанку», а фарм-клуб создавали для того, чтобы убрать пропасть между молодёжкой и основной командой.

«Руководству плевать на развитие «Локомотива». Происходит прямое обворовывание клуба», — заключил Наумов.

На данный момент «Казанка» выступает в ФНЛ-2, в подгруппе A второй группы. Она занимает последнее место в таблице, набрав 11 очков.

Ранее в «Локомотиве» рассказали о возможном слиянии «Казанки» и молодёжной команды.

 

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